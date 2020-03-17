مكتب السكك يعدل مواعيد القطارات تجاه مطار محمد الخامس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الاثنين، أنه سيتم، تماشيا مع قرار المملكة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى التراب الوطني حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إجراء تعديل على عدد القطارات الرابطة بين الدار البيضاء ومطار محمد الخامس الدولي لمواكبة حركة التنقلات، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020.
ودعا المكتب، في بلاغ، زبناءه إلى الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 2255 للحصول على المزيد من المعلومات، أو من خلال تصفح الموقع التجاري على العنوان : www.oncf-voyages.ma أو التطبيق oncf.trafic
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