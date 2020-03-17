مسير مقهى يشيد بقرار إغلاق المقاهي.. ومواطنون: القرار حكيم ويجب أن نلتزم بالتعليمات – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أشاد مسير مقهى، اليوم الاثنين، في طنجة، بقرار إغلاق المقاهي، المتخذ من طرف وزارة الداخلية.

وكشف مسير المقهى لـ”اليوم24″ أنه بمجرد الشروع في اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن نسبة المداخيل تراجعت إلى 50 في المائة.

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وعن تأثير القرار على الأمن الاجتماعي للمستخدمين، أضاف المتحدث نفسه أن سلامة المواطنين أولى في هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر منها البلاد، معتبرا أن المغاربة سيتجاوزونها بفضل التكافل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، وصف مواطنون قرار وزارة الداخلية بالحكيم، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة، التي أوصت بها وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا.