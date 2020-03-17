166 و4 وفيات لـ"كورونا" في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 166 و4 وفيات لـكورونا في مصر

الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة والسكان، المصرية، عن أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا حتى الآن، وهو 166 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها، و4 حالات وفاة.

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وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي الوزارة، أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، ومستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات متوسطة الأصابة، و2 حالتهم غير مستقرة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.