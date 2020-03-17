عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سياسي سعودي: المساعدات الطبية الإماراتية لإيران.. إنسانية

الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

علق خالد الزعتر المحلل السياسي السعودي، بحسابه الشخصي في تويتر، على أرسال دولة الإمارات مساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا بدافع إنساني مغلبة الجانب الإنساني على أي جوانب سياسية.

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وقال في تغريدته: " الإمارات سياساتها ثابتة رافضة للإرهاب الإيراني ، فعندما ترسل مساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا ، فهي من منطلق إنساني وأمر لا يقبل النقد وليس بمستغرب عليها الانخراط في العمل الإغاثي والإنساني".

واستكمل:" ولكن هناك دول معروفة توجهاتها تجاه السياسات الإيرانية وتتغطى تحت مسمى سياسة الحياد".