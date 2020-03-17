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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سياسي سعودي: المساعدات الطبية الإماراتية لإيران.. إنسانية
الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
علق خالد الزعتر المحلل السياسي السعودي، بحسابه الشخصي في تويتر، على أرسال دولة الإمارات مساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا بدافع إنساني مغلبة الجانب الإنساني على أي جوانب سياسية.
وقال في تغريدته: " الإمارات سياساتها ثابتة رافضة للإرهاب الإيراني ، فعندما ترسل مساعدات طبية لإيران لمواجهة كورونا ، فهي من منطلق إنساني وأمر لا يقبل النقد وليس بمستغرب عليها الانخراط في العمل الإغاثي والإنساني".
واستكمل:" ولكن هناك دول معروفة توجهاتها تجاه السياسات الإيرانية وتتغطى تحت مسمى سياسة الحياد".
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