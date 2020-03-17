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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإمارات تطلب من مواطنيها في الخارج بالعودة
الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
طلبت وزارة الشؤون الخارجية الإماراتية، من مواطنيها في الخارج للعودة إلى الوطن بسبب صعوبة السفر وسط تفشي فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية من بعض الدول.
من جانبها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، دعت إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أسابيع، على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بيانا عن الوزارة والهيئة، أكدت فيه أن القرار يأتي تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حرصا على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم وتجنبا لنقل العدوى من خلال التلامس.
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