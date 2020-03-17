شكرا لقرائتكم 6 وفيات جديدة بكورونا في واشنطن.. والعدد يرتفع إلى 48 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت ولاية واشنطن الأميركية، مساء الاثنين، 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد إلى 48.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة العربية/الحدث بتسجيل حالة وفاة ثانية في ولاية فرجينيا.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد أن "لقاحاً ضد كورونا ما يزال في مراحله السريرية والنتائج واعدة".

يوليو أو أغسطس

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الاثنين: "سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام"، لافتاً إلى أن "كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس".

Advertisements

كما أضاف: "نحن متقدمون على أوروبا ولدينا سياسة احتواء للفيروس".

وتابع: "سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن"، مشدداً: "لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد".

إلى ذلك أكد ترمب: "نحن نسيطر على انتشار الفيروس. وسنغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس"، قائلاً: "إجراءاتنا ضد كورونا ضرورية وسنعدلها إذا تطلب الأمر".

ارتفاع الإصابات

يشار إلى أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت الاثنين 3536 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 1858 حالة عما أعلنته في 13 مارس/آذار وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 27 ليصبح 68 حالة.

ويتضمن أحدث إحصاء 49 حالة بين أشخاص عادوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس.