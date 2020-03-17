35 بالماٸة من الفریق مصاب.. 9 حالات جدیدة مصابة ب”کورونا” بفریق فالنسیا

کشف فریق فالنسیا الإسبانی، في ساعات متأخرة من مساء الیوم الاثنین، عن تسجیل 9 حالات جدیدة مصابة بفیروس “کورونا” المستجد.
وارتفع عدد المصابین بالفیروس داخل الفریق إلی 14 حالة بعد تسجیل 5 حالات یوم أمس الأحد.
وکشفت صحیفة “مارکا” المتخصصة والواسعة الانتشار أن نسبة الإصابة بالفیروس داخل الفریق بلغت 35 بالماٸة، مشددة فی السیاق ذاته علی أن أصابع الاتهام تشیر إلی مباراة أتلانتا بالمیلان.
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