شكرا لقرائتكم خبر عن مقاضاة أنقرة والدوحة بارتكاب جرائم حرب في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

في تأكيد جديد من القبائل الليبية على رفضها القاطع للمؤامرة التركية القطرية لشق صف الليبيين، أعلن عدد كبير من شيوخ القبائل دعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في كل تحركاته لتطهير الأراضي بما فيها العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة والإرهابية.

كما شددوا على اتخاذ الطرق القانونية على مقاضاة تركيا وقطر دوليا بتهم تورط قياداتها في جرائم حرب ضد أبناء الشعب الليبي.

وأكد مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا أبوبكر سليمان مردمة، أن جميع الليبيين يقفون صفا واحدا وراء الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب والغزو التركي على ليبيا.

وشدد مردمة، وهو أحد أعيان «قبيلة التبو» بالمنطقة الجنوبية، على أن ما صدر عن المجلس بمقاضاة كل من قطر وتركيا بتهم جرائم الحرب في ليبيا ليس تصعيدا كلاميا، بل إن المجلس بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة تلك الدول.

» الاحتلال العثماني

وقال مردمة: إن الليبيين رفعوا شعار الجهاد ليس لمحاربة أبنائهم، بل ضد الاحتلال العثماني البغيض، مشيرا إلى أن أبناء جميع القبائل يقاتلون في المحاور تحت راية الجيش لمحاربة المحتل العثماني، الذي حاول قطع أواصر الود بين الليبيين ونشر الفتنة ببلادهم، وأضاف: الليبيون من معبر «مساعد» شرقا إلى «رأس جدير» غربا ومن «تمسة والكفرة» جنوب شرقها إلى «تجرهي والقطرون» جنوب غربها يدعمون القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب.

وتابع مردمة: إن ليبيا خالية من أي إرهابي يتبع تركيا وليس لهم أي وجود عسكري باستثناء العاصمة طرابلس والمناطق التابعة لميليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وزاد: كل الشباب والشعب الليبي يرفضهم.

وفيما يخص أمن الجنوب، قال مردمة: إن مدن الجنوب كانت تعاني من أزمات أمنية لعدم وجود القوات المسلحة ما جعلها منطقة رخوة وظهرت بها تنظيمات متطرفة مدعومة من تركيا، لكن مع تدخل الجيش هربت تلك التنظيمات إلى الصحراء أو تم طردها.

» «الأطرش» الإخواني

استفزت تصريحات سامي الأطرش عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ورئيس ما يطلق عليه «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير» بالعاصمة الليبية طرابلس، التي يدعو فيها لتنفيذ عمليات انتحارية إرهابية ضد مصر والإمارات ثورة غضب من المسؤولين والسياسيين الليبيين، خصوصا أنها تأتي في فترة ينشد فيها الليبيون وقف الاقتتال وبدء مرحلة التفاوض السياسي لاستعادة الأمن والاستقرار لبلادهم التي تعاني من التشرذم.

وقال عضو البرلمان الليبي علي السعيدي: ليس جديدا على الإخوان محاولة زعزعة أمن واستقرار ليبيا إذ إنها المتورط الأبرز فيما تعانيه بلادنا من فوضي، وكانت السبب الرئيس في جلب المتطرفين والمرتزقة لقتال الجيش الليبي بمساندة الرئيس التركي أردوغان وأمير قطر تميم.

Advertisements

مؤكدا أن الدعوة، التي أطلقها الإخواني الأطرش تأتي في سياق محاولة الجماعة المتطرفة استهداف كل مَنْ يقف مع الجيش الوطني ويدعم البرلمان، الذي يعد الكيان الشرعي الوحيد المنتخب بإرادة الليبيين، لافتا إلى أن هذا التحريض، يؤكد تورط وسائل الإعلام المملوكة لجماعة الإخوان والموالية لحكومة الوفاق في انتهاج سياسة التحريض على الكراهية، التي ترفضها القوانين والأعراف الدولية.

» مستنقع الإرهاب

وأضاف الكاتب السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق: الإخوان وتركيا وقطر يسعون لاستنزاف خيرات ليبيا وإسقاطها في مستنقع الإرهاب، لذلك يعملون على إقصاء أي دور من الدول العربية الشقيقة مثل المملكة ومصر والإمارات وغيرها.

منتقدا دور أعضاء حكومة السراج لتعاونها مع الإخوان وأنقرة والدوحة والميليشيات المسلحة ضد أمن واستقرار وطنهم، وشدد على أن الخطاب التحريضي للأطرش، هو توثيق جديد للنهج الإجرامي والإرهابي الذي تنتهجه جماعة الإخوان والميليشيات الإجرامية الإرهابية المدعومة من تركيا لإثارة الفوضى في ليبيا.

وكان المدعو الأطرش، حرض على تنفيذ هجمات انتحارية بعدة مناطق في ليبيا، إضافة إلى دول عربية يهمها استقرار ليبيا وشعبها، كنوع من الانتقام على ما وصفه بـ «الاعتداء على العاصمة».

وقال الأطرش في مقابلة على قناة «ليبيا بانوراما» الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان: يجب أن يذوق الطرف الآخر هذه النماذج من الاعتداءات، ماذا يمنع أن تكون هناك عمليات انتحارية في المنطقة الشرقية ؟.

» المرأة الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لعام 2020 تشير إلى أن ما يناهز 212000 امرأة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وأن ما يقدر بـ 179000 امرأة يعانين من صعوبات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 162000 امرأة يواجهن قضايا تتعلق بالحماية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن المهاجرات يواجهن المزيد من أوجه الاستضعاف وتزايد معدلات البطالة، الأمر الذي يبين كيف تفرض العوامل الاجتماعية والاقتصادية مزيدا من التحديات.

وشددت البعثة على أن الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع السلطات وتسعى إلى إيجاد حلول لإنهاء الانتهاكات، كما تعمل مع الشركاء المحليين على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة تدعم مشاركة المرأة في المناصب القيادية، حيث تشغل المرأة مناصب مؤثرة على مستوى البلديات والحكم المحلي، وتتبوأ مكانة رفيعة المستوى في اجتماعات التخطيط الإستراتيجي مع وكالة التخطيط الحضري غير أنه وكما هو الحال في كثير من الأحيان، وعندما يحين وقت اتخاذ القرار، غالبا ما يتم استبعاد النساء والشباب والمجتمع المدني.