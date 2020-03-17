شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني في الضالع والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أن مواجهات عنيفة دارت في جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة، وأسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الميليشيا المتمردة، بينهم القيادي البارز المكلف بقيادة عمليات الميليشيا في الجبهة المدعو محمد المروني.
وأشارت الوزارة إلى أن الميليشيات الحوثية حشدت مقاتليها منذ أسابيع، لمحاولة تحقيق أي تقدم بمواقع قوات الجيش في جبهات القتال غربي المحافظة، غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل في عمليات تصدي قوات الجيش لها.
من جانب آخر، قتل أربعة مدنيين وأصيب آخر، بانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من مزارع وطرقات مديرية ميدي، شمال محافظة حجة، شمال غرب اليمن.
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