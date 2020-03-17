أعراض كورونا الأولية.. من التشابه مع الإنفلونزا إلى الإصابة المؤكدة

بعد إعلان مدير منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، يعد أسوأ كارثة صحية تواجه العالم، كشفت المنظمة، مساء الإثنين، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت الـ 164837 حالة حول العالم، وأرتفعت حالات الوفيات إلي إلى 6470 شخصا بحيث تفشى الوباء في 146 دولة مختلفة.





والأعراض الخفيفة" من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بحد ذاتها ليست خطيرة، ولكن في بعض الحالات لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية يمكن أن تتطور الحالة الخفيفة إلى حالة متوسطة قد تتطلب بعض الرعاية الداعمة مثل السوائل للجفاف، عادة في غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة، خاصة إذا كانت المستشفيات غارقة في الحالات الحادة.

فترة الحضانة

فترة انتشار فيروس كورونا في الجسم للاستيلاء عليه تمتد إلى 14 يوما من تاريخ الإصابة، التي تحدث إما عبر استنشاقه أو عند ملامسة سطح ملوث ثم تلمس وجهك إثر ذلك.

يصيب الفيروس أولاً الخلايا المبطنة للحلق، والقصبة الهوائية والرئة، ثم يحولها لـ "مصانع لفيروس كورونا" تنتج كميات ضخمة من الفيروسات الأخرى التي تصيب المزيد من الخلايا.

وتختلف فترة الحضانة، (الفترة بين العدوى بالفيروس وظهور الأعراض)، بصورة كبيرة من شخص إلى آخر، ولكنها في المتوسط تصل إلى 5 أيام.

وأعلن برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، أعراض وباء كورونا الجديد والذي يندرج لثلاث مستويات وتضم:

الأعراض الأولية لفيروس كورونا

تتمثل أعراض كورونا الأولية، وفي المراحل الأولى من الانتشار قد لا يصاب البعض بأي أعراض على الإطلاق، والتي لا تتطلب الذهاب للمستشفى وتضم الأعراض الأولية ما يلي:

-أعراض الجهاز التنفسي.

- الأوجاع والآلام في الجسم.

- سعال جاف.

أعراض كورونا المتوسطة تشمل:

لا تتطلب المرحلة المتوسطة لحامل فيروس كورونا للذهاب للمستشفيات، ويتطلب اتباع التعليمات والإجراءات الصحية الموصي بها من منظمة الصحة العالمية بالراحة في الفراش، والكثير من السوائل والباراسيتامول، وتتضمن الإعراض ما يلي:

- السعال.

-الحمى.

-ارتعاش الجسم.

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-الشعور بالأرهاق.

-يعاني بعض المرضى أيضًا من ضيق في التنفس.

اعراض كورونا الشديدة

يشعر المصاب بفيروس كورونا في المرحلة الأخيرة، بالمرض بشكل أكبر، وهذه الحالة تتطلب الذهاب للمستشفى فورا ، وتشمل أعراضها:

-صعوبة التنفس ويحتاج المرضى إلى الأكسجين الإضافي

-التعرض لصدمة إنتانية

-الالتهاب الرئوي الحاد

-انخفاض كبير في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية أو فشل القلب أو الجهاز التنفسي أو فشل الأعضاء الأخرى أو الوفاة.

-ضعف قدرة الجسم على إدخال الأكسجين إلى الدم، ويؤدي إلى فشل الأعضاء.

الوقاية من كورونا

لا يوجد لقاح ضد هذا الفيروس إلى الآن، ولكن هناك بعض الطرق للوقاية منه والحدّ من انتشاره:

عزل المصاب بالمرض ووضعه تحت الإشراف والعناية الطبيّة.

غسل اليدين جيّداً.

تجنب الازدحام.

استخدام الكمامات.

الاهتمام بالنّظافة بشكلٍ عامّ.

الابتعاد عن الأماكن ذات الرطوبة العالية.

الاختلاف بين أعراض كورونا وأعراض الإنفلونزا

أعراض كورونا تتشابه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية التي يكون فيها سعال ورشح أنفي وحمّى وآلام في الجسم وعطاس.

أما كورونا تظهر أعراضها على شكل سعال جاف مقارنة بسعال الإنفلونزا الموسمية، فضلاً من أرتفاع حرارة جسم المصاب مقارنة بالإنفلونزا الموسمية، بينما يشعرون بآلام في الجسم. فالاختلافات بسيطة