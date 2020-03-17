نائب رئيس البنك الأهلي : تخفيض أسعار الفائدة على شهادة العائد المتغير 3%

قال "يحيي ابو الفتوح"، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك قرر خفض الشهادات البلاتينية المتغيرة بنسبة 3% وذلك عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنفس النسبة في اجتماع لجنة السياسة النقدية .
و أكد "ابو الفتوح"، أن أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي، سيتم تخفيضها، بداية من غد الثلاثاء 17 مارس.
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي، أنه سيتم عقد "لجنة الكو" خلال الأيام القادمة، لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك، شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها,موضحا أنه لحين عقد اجتماع لجنة الكو لتحديد الأسعار الجديدة للفائدة، فإن الأسعار الحالية للشهادات ثابتة بدون تغيير.
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