رئيس وزراء هولندا: فيروس كورونا سيصيب غالبية المواطنين

أشار رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روتي​ إلى أن "غالبية السكان في ​هولندا​ سيصابون ب​فيروس كورونا​"، لافتا الى ان "​الحكومة​ تريد تطوير مناعة جماعية بانتظار إيجاد لقاح، وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه".

واوضح انه بكل جدية "الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا. هذا ما ينبئنا به الخبراء"، مؤكدا انه "على عكس ​إيطاليا​ و​إسبانيا​ اللتين فرضتا قيودا صارمة على التنقل لكبح تفشي الفيروس، ان هولندا لن تشهد إغلاقا تاما".