الصحة العالمية: سنبدأ بإجراء فحوصات لسكان مناطق شمال غرب سوريا

أشار المدير الإقليمي ل​منظمة الصحة العالمية​ ريك برينان، إلى أن "المنظمة ستبدأ عمّا قريب بإجراء تحاليل ​كورونا​ لسكان مناطق شمال غرب ​سوريا​ التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة".

وأمل برينان "أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات"، معرباً عن "شعورهم بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".

كما شدد برينان الذي عاد من مهمة إلى ​إيران​ الأسبوع الماضي، على أن "عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية".