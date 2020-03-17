نائب رئيس المفوضية الأوروبية يخضع نفسه للحجر الصحي

أكد المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ إيريك مامير، أن نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس قرر وضع نفسه قيد الحجر الصحي حتى 20 آذار الحالي، في إجراء وقائي ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ولفت مامير، إلى أن "تيمرمانس سيعمل من منزله، وهو يتمتع بصحة جيدة"، موضحاً أنه "اتخذ القرار عقب لقائه مطلع الشهر الحالي مع وزيرة ​الدولة​ الفرنسية لشؤون البيئة برين بوارسون، والتي أعلن أنها مصابة ب​فيروس كورونا​".

وكان تيمرمانس وضع نفسه قيد الحجر الصحي في إجراء وقائي، لافتاً إلى أنه "يتمتع بصحة جيدة".