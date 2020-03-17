السلطات اليمنية تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد لمدة أسبوعين

أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت إجراءاً جديداً ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ولفت الإرياني، في تصريح عبر موافع التواصل الاجتماعي، إلى أن بلاده "قرارت تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من الأربعاء 18 آذار الجاري، لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".
كما شدد على أن "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد توجه مدراء عموم مطارات الجمهورية بتعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين"، موضحاُ أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة في الاجتماع الطارئ للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
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