ايهاب حمادة: يُسجل للحكومة التكاتف ومواجهة أزمة فيروس كورونا بحجم كبير من المسؤولية

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، في حديث تلفزيوني، أن ما يسجل لهذه ​الحكومة​ هو التكاتف ومواجهة أزمة ​فيروس كورونا​ بحجم كبير من المسؤولية، مشيراً إلى السرعة في التعاطي من قبل الحكومة و​وزارة الصحة​ والكادر في الوزارة بشكل خاص.

على صعيد متصل، أكد حمادة أهمية التكافل الإجتماعي في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن الحكومة لديها إجراءات موازية للإجراءات القائمة على الصعيد الصحي، مشيراً إلى أننا "أمام إستحقاق صعب له علاقة بالوجود و​الحياة​"، لكنه لفت إلى أن "​لبنان​ مر قبل ذلك بإستحقاقات أصعب واستطاع ​اللبنانيون​ تجاوزها".