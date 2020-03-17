خليل: الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تاريخ ​عامر الفاخوري​ الإجرامي وعمالته لن يمحيهما أي قرار كما لن تمحى عذابات الشهداء والأسرى، لتستدرك ​الدولة​ بالإستئناف وتمنع الإفراج عنه وتهريبه".

وشدد خليل على أن "الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب ال​لبنان​ي، لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم".