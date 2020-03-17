أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تاريخ عامر الفاخوري الإجرامي وعمالته لن يمحيهما أي قرار كما لن تمحى عذابات الشهداء والأسرى، لتستدرك الدولة بالإستئناف وتمنع الإفراج عنه وتهريبه".
وشدد خليل على أن "الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه كما كل الشعب اللبناني، لأنه لا يشبه لبنان وتضحياته وتاريخه المقاوم".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: الإفراج عن العميل الفاخوري قرار نرفضه وسنقف بوجهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.