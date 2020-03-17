شربل: لماذا لا يصدر قانون يعفي المساجين من دفع الغرامات المتوجبة عليهم؟

سأل الوزير السابق ​مروان شربل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا لا يصدر قانون يعفي المساجين من دفع الغرامات المتوجبة عليهم وليس التعويضات للضحايا، عند انتهاء مدة حكمهم بدل من تحميل خزينة الدولة القيام بذلك؟"

وأضاف: "إن فعلتها سوف تتكبد الأموال الطائلة لأنها مجبرة على الاستمرار بالدفع عن كل سجين عملاً بمبدأ المساواة وتكون قد فتحت ابواب لن تغلق".