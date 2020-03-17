ترمب يدرس إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات موقتة

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واشنطن: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أنّ لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقرّرة الثلاثاء في أربع ولايات بسبب وباء كورونا المستجدّ، مشيراً من جهة ثانية إلى أنّ إدارته "تدرس بجدية" إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الابيض "أترك للولايات ان تقرّر بنفسها، إرجاء انتخابات هو أمر مهم (...) لكنني أعتقد أنّ لا ضرورة لذلك".

وأتى تصريح ترمب بعيد إعلان حاكم ولاية أوهايو، الجمهوري مايك ديواين، أنّه يقترح تأجيل الانتخابات التمهيدية المقرّرة في ولايته الثلاثاء "حتى 2 حزيران/يونيو 2020"، مشيراً إلى أنّه سيتمّ لهذه الغاية "رفع دعوى قضائية لتأجيل" الانتخابات نظراً إلى أنّ هذا الأمر ليس من ضمن صلاحياته.

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ومن المقرّر أن تجري الثلاثاء انتخابات تمهيدية في أربع ولايات هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.

وتخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة يوم الإثنين 4200 إصابة، من بينها 74 حالة وفاة.

وردّاً على سؤال عن إمكان طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت مؤقتة للمرضى" قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض "نحن ندرس هذا الأمر... نحن ندرسه بجدية".