شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان": نثق فى قدرة الحكومة على التصدى لمن رفعوا أسعار المعقمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن الأيام الأخيرة شهدت استغلالا من بعض الصيدليات والموزعين برفع سعر المعقمات والكمامات بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد.

وطالبت إيناس عبد الحليم بالرقابة الدورية والمكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، للتصدى لاستغلال التجار، مشيدة بالرقم الذي خصصته جهاز حماية المستهلك لتلقى أى شكاوى وهو 19588 لتلقى شكاوى المواطنين، قائلة: "نتمني أن يلمس المواطنين تغييرا في هذا الإطار خاصة وأنه لا يوجد مجال لاستغلال أو إخفاء هذه المواد من المعقمات والمطهرات في الوقت الحالي كما أنه من غير المقبول تربح البعض منها".

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وأبدت وكيل لحنة الشئون الصحية بالبرلمان ثقتها في قدرة الحكومة على التعامل بحزم مع هذا الأمر، خاصة مع توجيهات رئيس الوزراء بأن يتم التعامل بـ"بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر.

وكان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن سيارات الضبطية القضائية، هي حملة أطلقها جهاز حماية المستهلك العام الماضى كتجربة، مؤكدا أن سيارات جهاز حماية المستهلك لديهم صلاحيات الضبطية القضائية، ويتواجدون فى الأسواق لضبط أى سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن سيارات الضبطية القضائية التي أطلقها الجهاز تغطى 15 محافظة، مشيرا إلى أن هناك مركزا لتلقى الشكاوى، حيث إنه عندما يتلقى هذا المركز أى شكوى من المواطنين يتم بثها فورا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى بصورة إيجابية، ويتم التعامل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى، ونستهدف حل فورى للشكوى.