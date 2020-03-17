شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام حملة حزب الوفد لمواجهة خطر كورونا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة حملة "إغاثة"، للوقوف إلى جوار المواطن المصرى ومساندة الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذا الفيروس وخطورته، وتحذير المواطنين من الاختلاط والتجمعات، واتباع الخطوات الصحيحة من أجل الحفاظ على الصحة، وفى هذا الصدد يرصد الخليج 365 مهام هذه الحملة التى دشنها حزب الوفد لمواجهة فيروس كورونا

- توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره

- إعداد وتجهيز عدد من الحقائب التي تشمل برشور توعية، يوضح الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه

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- توفير بعض الوسائل المستخدمة في التصدي للمرض، مثل: (الكمامة، زجاجة كحول إيثيلي، جوارب اليد الطبية، بعض وسائل التعقيم الأخرى)، يقوم بتوزيعها شباب الوفد في جميع محافظات مصر.

- تشكيل الوفد لجنة طبية متخصصة لمتابعة الأزمة وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة ورفعها للجهات المعنية، وستكون اللجنة في حالة طوارئ على مدار الساعة.

كان الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، قال إن حملة "إغاثة" تهدف إلى توعية المواطنين بخطر فيروس كورونا القاتل، وتقديم بعض أدوات الوقاية منه، فضلًا عن وسائل التوعية لتجنب الإصابة به، وذلك يأتي إيمانًا من بيت الأمة بدور الأحزاب الوطنية في دعم الدولة المصرية في مواجهة المخاطر التي تواجهها، والتي تعد بمثابة أمن قومي لها وأشار "الهضيبي" إلى أن تعامل مؤسسات الدولة مع أزمة فيروس كرونا، بداية من وزارة الصحة وحتى الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات، أبهر العالم بمجهود رائع يدعو للفخر و بنجاح منقطع النظير.