شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان" للمصريين: لا تخزنوا السلع.. والهلع يسمح للتجار باستغلالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المواطنين بعدم فتح فرصة للتجار فى استغلالهم، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على توفير كافة السلع وهناك وفرة بالتموينية منها فى الأسواق ولا داعي للقلق بالتزامن مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، السوق به وفرة تموينية من المعروض "البقالة"، ولا داعي لتخزين المستهلكين المواد الغذائية بكثرة، معتبرا أن الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية للتخزين من قبل المستهلكين قد يرفع أسعارها بالأسواق، وذلك طبقا لنظرية العرض والطلب.

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وشدد على ضرورة عدم شراء المنتجات الغذائية بكميات كبيرة بداعى حالة الخوف والهلع من فيروس كورونا، على أن يشترى المواطنين احتياجاتهم اليومية فقط .

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتطبيق القانون بصرامة لمن يحاول حبس سلع أو احتكاره خاصة وأن هناك تجار قاموا باستغلال الاوضاع الخالية ورفع أسعار بعض المستلزمات والمنتجات الغذائية نتيجة الإقبال الشديد عليها خلال الأيام الأخيرة.

وكان قد وجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، الوزارات المعنية بالتعامل بـ " بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.