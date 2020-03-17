شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الصيدليات والأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة والأجهزة الرقابية، خاصة جهاز حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق، وبالأخص الصيدليات ومحال السوبر ماركت، ورصد أية مخالفات فيما يتعلق برفع أسعار المثير من السلع وأدوات التطهير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن بعض أصحاب الصيدليات والمحال العامة لجأوا لرفع أسعار الكثير من السلع وأدوات التطهير بعد إقبال المواطنين على شراء تلك السلع بشكل ملحوظ.

وأضاف الفقى لـ"الخليج 365" أن إقبال المواطنين على شراء المطهرات الكحولية تسبب فى طمع بعض التجار وأصحاب الصيدليات الذين لجأوا إلى إخفاء كميات كبيرة من السلع ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، حيث بلغت نسبة الزيادة فى بعض الأحيان نحو 200% لبعض السلع، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار وأصحاب الصيدليات يستغلون ذعر المواطنين من انتشار فيروس كورونا ورغبتهم فى الوقاية من المرض لجنى أرباحا خيالية.

كما ناشد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المواطنين بعدم الاستسلام لحالة الخوف أو الذعر التى قد تكون سببا فى جشع وطمع بعض التجار وأصحاب الصيدليات، وعدم التدافع على محال السوبر الماركت وشراء كميات ضخمة تزيد عن حاجتهم لتخزينها حتى لا يؤدى ذلك إلى نقص المعروض من السلع وزيادة الطلب وبالتالى زيادة الأسعار.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ " بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

من جانبه، استعرض الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد، مشيرًا إلى توافر كميات من القمح تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر (سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفى حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل.

ووفقا لما عرضه وزير التموين فيبلغ رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفى لمدة تصل لنحو 5 أشهر، كما أوضح الوزير أن الأرز الأبيض يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل. بينما تكفى كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل.