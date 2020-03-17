البابا تواضروس: تعليق "اجتماع الأربعاء".. والعظة الأسبوعية بدون شعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوي بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من غدٍ الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل المقبل على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية.
يأتي قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.
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