​​وزيرة الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة قررت صرف الألبان الصناعية، وأدوية مرضى الحالات المزمنة، وأدوية منع الحمل للسيدات المنتفعات، لمدة 3 أشهر؛ تيسيرًا لهم لعدم مغادرة منازهم ضمن الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقالت زايد، إن ارتفاع معدل اكتشاف الحالات الإيجابية لفيروس كورونا من 3 و4 حالات يوميًا إلى 30 حالة، جاء نتيجة التقصي الشديد والدقيق للمخالطين، مشيرة إلى أن الحالات المكتشفة كانت غالبيتها دون أعراض إصابة ظاهرية.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الإثنين، أنه تم اتخاذ إجراءات قوية جدًا في محافظة الدقهلية، بقفل المنافذ ومحاولة تقصى بشكل قوي جدًا، مردفة: "حصرنا 300 أسرة في الدقهلية، وأجرينا حجرًا لهم، ورفع التقصي واتخاذ إجراءات تطهير في المركز، وسيتم عدم المخالطة مع أي شخص لمدة 14 يومًا مع محافظة أخرى".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه جرت محاصرة المخالطين وتم إجراء فحص للجميع وبدأت تظهر عينات المخالطين تباعًا، مؤكدة أن السيدة التي تم اكتشاف حالتها في الدقهلية وتوفيت كانت قد خالطت شبانا من إيطاليا.

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وتابعت زايد، "المعروف في القرية بتاعتهم إنهم بيسافروا إيطاليا ديما، وكان في مناسبة في البلد والإيطاليين جم هذه القرية، وزودوا الأسكور عندنا في الإصابات".

وأشارت الوزيرة، إلى أن المحافظات السياحية تشهد إجراءات أكثر احترازية، مؤكدة أن محافظة المنيا شهدت إصابة 8 أشخاص عائدين من العمرة بفيروس كورونا.

وأوضحت زايد، أنه يتم عمل حجر جزئي في ثلاث محافظات وهم: "الدقهلية، والمنيا، ودمياط"، موضحة أن اللفظ الدقيق لهذا الحجر الجزئي هو "عمل إجراءات أكثر احترازية لهذه المحافظات".

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وإيقاف الطيران وتقليل المتواجدين في مجال العمل، سيحد من انتشار الفيروس.