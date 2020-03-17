شركة ألمانية تقيل رئيسها التنفيذي والتقى ترامب لتطوير لقاح لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أقالت شركة "كيورفاك" الألمانية للأدوية البيولوجية، رئيسها التنفيذي دانيال مينيشيلا، من منصبه، بعدما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تطوير لقاح لفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وشدد المؤسس والرئيس التنفيذي الجديد للشركة إنغمار هوور على أن الشركة، ستستمر في التركيز بشكل كامل على بلوغ المرحلة التالية وتطوير خط المنتجات السريرية بهدف الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال هوور: "بالنيابة عن مجلس الإشراف، أود أن أشكر دان مينيشيلا جزيل الشكر على المساهمات الرائعة التي قدمها لـCureVac في السنوات الأخيرة".

وفي التفاصيل التي سبقت إقالة الرئيس التنفيذي، قالت الشركة إن دانيال مينيشيلا ناقش تطوير لقاح فيروس كورونا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء فريقه بالبيت الأبيض.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها أنه قد تمت دعوة مينيشيلا إلى البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجيات والفرص للتطوير وإنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وبيّنت أن مينيشيلا صرح خلال اللقاء بأنه واثق جدا من قدرة شركته على تطوير لقاح فعال في غضون بضعة أشهر، وأنه يمكن الاعتماد على بيانات دراسة داء الكلب في مرحلته الأولى، حيث تم تحصين جميع المتطوعين بعد تناولهم جرعة منخفضة للغاية.

وتابع قائلا: "على هذا الأساس نعمل بشكل مكثف لتحقيق جرعة منخفضة جدا للقاح CoV أيضا"، مشيرا إلى أن شركة CureVac تمتلك منشأة إنتاج معتمدة تمكن من إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة لقاح دفعة واحدة.

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وذكرت الشركة أنها تقوم حاليا باختيار متطوعين للقاح بناء على معايير الجودة والنشاط البيولوجي، كما أكدت أنها تنسق تطوير برنامجها مع معهد Paul Ehrlich الألماني من أجل التطوير السريري السريع للقاح، بالإضافة إلى وجود مناقشات مع السلطات الصحية الأوروبية الأخرى.

وأفادت أيضا بأن هذه الخطوات ستتيح بدء التجارب السريرية في أوائل الصيف وأنه قد تم تحديد مركزين للدراسة الأولية وهما قيد الإعداد.

من جانبها، تعتزم المفوضية الأوروبية دعم شركة كيورفاك الألمانية للأدوية، بما يصل إلى 80 مليون يورو في أبحاثها الرامية إلى تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفي-19).

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين على تويتر أن " المفوضية دعمت أبحاث الشركة مبكرا وستعاود مساعدتها مرة أخرى الآن".

وجاءت تغريدة السياسية الألمانية بعد أن أجرت هي وماريا جابريل، المفوضة الأوروبية للأبحاث العلمية، محادثة هاتفية مع مسؤولي الشركة الألمانية.

وأضافت فون دير لاين أن المهم هو التوصل بأسرع ما يمكن إلى عقار " يساعد العالم أجمع".