حقيقة سوء معاملة طلبة كويتيين في القاهرة

فندت السفارة الكويتية في القاهرة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بسوء معاملة الطلبة الكويتيين في القاهرة وعدم استقبالهم في فنادق القاهرة .

واكد السكرتير الثاني في السفارة الكويتية محمد الحصان في مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

ان كل ما يتردد عبارة عن إشاعات ليس لها أساس من الصحة

وقالت ان الموجودين في القاهرة وإنتهت فترة زيارتهم حسب برنامجهم، قامت السفارة بإسكانهم بأحد الفنادق على نفقة السفارة شامل عدد ٣ وجبات ووجبات

Advertisements

سناك بين الوجبات الثلاثة بالإضافة لجميع المشروبات الساخنة والباردة وخدمة غسيل وكوي الملابس مجاناً طوال فترة إقامتهم

وان السفارة الكويتية خصصت ٤ فنادق في القاهرة لإسكان المواطنين الكويتيين وفي حال إمتلأت هذه الفنادق فسوف يكون هناك فنادق إضافية ولا صحة إطلاقاً لرفض الفنادق في مصر السماح للكويتيين بالسكن خوفاً من الكورونا..

واشار الحصان الى ان سبب عدم البدء في إجلاء المواطنين

ناتج عن عدم حصول السلطات المختصة على الإذن بذلك من وزارة الصحة فهي الوحيدة التي تملك السلطة بتحديد عدد الرحلات والأيام وعدد الركاب في كل رحلة.

وذلك حتى تنتهي التجهيزات الخاصة بالمحاجر الصحية لتستقبل المواطنين وغير صحيح رفض السلطات المصرية لخطة الكويت لإجلاء المواطنين مومدا ان هذه الامور تنظمها قوانين دولية وأعراف دبلوماسية ، وقال هناك تعاون كامل وكبير من السلطات المصرية الشقيقة مع السفارة والمواطنين هناك وسبب اللبس الذي حصل هو بسبب إلغاء وزارة الصحة بالكويت لرحلة كان مقرراً لها إجلاء عدد من الركاب مما سبب ربكة تم حلها بسرعة من موظفين السفارة..