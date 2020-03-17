الأوروبيون ينسقون تدابيرهم في مواجهة «الوباء»

باريس (أ ف ب)

بدأ الأوروبيون، أمس، العمل على تنسيق تدابيرهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تجاوزت حصيلته 6500 وفاة في العالم، لاسيما في أوروبا، حيث دفع تضاعفت أعداد الإصابات الحكومات إلى إغلاق حدودها وعزل مواطنيها.

وعلى الجانب الأوروبي، أعلنت باريس أن التدابير المتصلة بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «ستصبح جاهزة وستعلن خلال الساعات المقبلة»، بعد مشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة أنجيلا ميركل ورئيسي المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لايين.

ودعا ماكرون إلى «تكثيف التنسيق الأوروبي والعمل بسرعة على اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة، لا سيما في ما يتعلق بحدود الاتحاد الأوروبي»، مديناً «التدابير أحادية الجانب غير المنسقة التي اتخذت على حدود عدد من دول الاتحاد».

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي تعتبر بلاده الأكثر تضرراً من جراء الجائحة في أوروبا، إلى «تنسيق أوروبي» في مجالي الصحة والاقتصاد لمواجهة الوباء، محذراً من أن بلاده «لم تصل بعد إلى ذروة» العدوى.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن عقد اجتماع استثنائي اليوم، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لقادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وتسعى الدول إلى حماية نفسها من خلال زيادة عزلتها عن العالم، حتى داخل الاتحاد الأوروبي، ما يقوض المبدأ الأوروبي المتمثل في حرية الحركة.

ومنذ صباح أمس، فرضت ألمانيا المراقبة على حدودها مع خمس دول هي فرنسا والنمسا وسويسرا والدنمارك ولوكسمبورج. ولم تسمح الشرطة الألمانية سوى بعبور السلع والعمال الذين يعملون عبر الحدود.

وتضاف هذه القيود إلى سلسلة تدابير اتخذت في مختلف البلدان، حيث أغلقت الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي والحانات في كل مكان تقريباً بما في ذلك في إيرلندا. وبات العالم الرياضي متوقفاً أو يخوض مبارياته داخل قاعات مغلقة، ولا تزال المتاحف مغلقة وتتابع الأخبار عن إلغاء فعاليات وأحداث ثقافية وفنية.

وفي العالم أجمع، ارتفعت حصيلة الجائحة إلى أكثر 168 ألف إصابة. وتجاوز عدد الوفيات 6500 وفاة، بينها 2335 في أوروبا التي أصبحت «بؤرة» للوباء العالمي وفق منظمة الصحة العالمية. ويتفشى الفيروس بشكل خاص في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، حيث تتضاعف أعداد الإصابات.

وبات عدد الوفيات المسجلة في سائر أنحاء العالم، 3288 وفاة، أكثر من تلك التي أحصيت في الصين والتي تقدر بـ 3213 وفاة، والتي لم تسجل بين مساء الأحد وحتى مساء أمس الاثنين، سوى 16 إصابة جديدة جاءت 12 منها من الخارج.

وسجلت إيطاليا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا من الوباء الذي لم يصل بعد إلى ذروته فيها وفق المسؤولين، 1809 وفيات من بين 24747 إصابة.

وفي فرنسا، حيث سجلت 127 وفاة من أكثر من 5423 إصابة، في حين نقل أكثر من 400 شخص إلى المستشفى في حالة خطرة، حذر المدير العام للصحة جيروم سالومون من أن الوضع «مقلق للغاية، ويتدهور بسرعة»، معلناً أن «عدد الإصابات يتضاعف كل يوم».

ومثل ألمانيا، أعلنت روسيا وتشيكيا والأرجنتين وكولومبيا وجواتيمالا والصومال وتنزانيا إغلاق حدودها كلياً أو جزئياً.

كذلك أمرت هولندا ولوكسمبورغ الأحد بإغلاق كل مواقع التجمع من مدارس ومطاعم ومقاه ومتاجر.

وأعلنت صربيا حال الطوارئ لفترة غير محددة، وستتم تعبئة الجيش للمساهمة في مكافحة الوباء. كما فرضت بوليفيا والإكوادور وبيرو قيودا صارمة على تنقل سكانها.