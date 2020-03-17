السعودية: إجازة للفئات المعرضة للخطر بالقطاع الخاص

محمد إبراهيم ووكالات (عواصم)

ألزمت المملكة العربية السعودية، أمس، شركات القطاع الخاص، بمنح إجازات مرضية للفئات المعرضة لمخاطر صحية، مثل الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض المناعة أو الأمراض المزمنة أو الأورام.

وأكدت، أنه سيتعين على الشركات أيضاً ضمان أن يقوم كل موظفيها العائدين من الخارج، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوماً، في إطار إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة السعودي، شفاء 3 حالات من الفيروس، فيما أعرب عن أمله في أن يبقى المواطنون في بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وخلال مؤتمر بثه التلفزيون عن فيروس كورونا في المملكة، أكد الوزير أن تعليق العمل في القطاع الخاص قيد الدراسة.

إلى ذلك، أعلنت البحرين، أمس، تسجيل أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية مصابة بـ«كورونا المستجد»، وتبلغ من العمر 65 عاماً، كانت تعاني أمراضاً وظروفاً صحية مزمنة.

وكشفت وزارة الصحة البحرينية أن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 77 حالة، منذ ظهور الفيروس من بين 152 حالة إصابة.

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف العمانية إشعاراً يإيقاف إقامة صلاة الجمعة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وعلى صعيد متصل، عزز المغرب، أمس، إجراءات التصدي لانتشار الوباء، بإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وكافة المرافق الترفيهية حتى إشعار آخر.

وفي الجزائر، قرر عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، أمس، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا بشكل مؤقت، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، فإن هذا التعليق الاستثنائي سيكون مصحوباً بترتيبات لإجلاء الجزائريين المسافرين حالياً في البلدان المعنية.