ترامب يطمئن العالم: نتائج اللقاح واعدة

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، إن مرحلة تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدأت، واصفاً النتائج بـ«الواعدة».

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي : «سنحاول التخلص من فيروس كورونا مع حلول الشهر الثامن من هذا العام»، لافتاً إلى أن «كورونا قد يستمر حتى يوليو أو أغسطس».

وأكد ترامب، أن خيار فرض حظر التجول في البلاد ليس مطروحاً في الوقت الحالي، قائلاً إن قصارى الجهود يتم بذلها لأجل تطويق الوباء.

كما أضاف: «نحن متقدمون على أوروبا ولدينا سياسة احتواء للفيروس».

وتابع: «سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن»، مشدداً: «لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام، ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد». وأكد ترامب: «نحن نسيطر على انتشار الفيروس. وسنغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس». وقال: «إجراءاتنا ضد كورونا ضرورية، وسنعدلها إذا تطلب الأمر».

إلى ذلك، أشار إلى أن «أسواق الأسهم تعرضت لضربة كبيرة بسبب تداعيات كورونا». كما أعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة «تعتزم» بناء مستشفيات مؤقتة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

إلى ذلك، أصدر إرشادات جديدة للمساعدة في مكافحة كورونا، من بينها توصية بتجنب الناس التجمع في المناسبات الاجتماعية، التي تضم أكثر من 10 أشخاص وتقييم ضرورة السفر، والذهاب للمطاعم.

وقال إن الإرشادات التي قدمتها مجموعة العمل الخاصة بمكافحة كورونا تسري لمدة 15 يوماً، وتهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس. وفيما يخص اختبار كورونا الذي أجراه، أوضح: «لست مصاباً بكورونا ونتيجة الاختبار أظهرت ذلك».

كما لفت: «نحن حذرون داخل الإدارة وجميع من حولي خضع للفحص من كورونا». وشدد: «نقوم بعملية فحص كبيرة وغير مسبوقة لجميع الأميركيين من فيروس كورونا».