الدول الأفريقية تطبق إجراءات صارمة

جوهانسبرج (د ب أ) بدأت عدة دول أفريقية، أمس، تطبيق إجراءات صارمة أملاً في إبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس في القارة ببطء ولكن بصورة مستدامة.

وقال وزير الصحة بجنوب أفريقيا زويلي مخيزي: «إن بلاده تتعامل مع زيادة (متفجرة) في عدد الحالات، وذلك بعد يوم من وقف الحكومة حركة الطيران للدول الأكثر خطورة».

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن 62 إصابة بالفيروس.

وأغلقت سيشل المدارس لمدة أسبوعين في جزيرة ماهيه، أكبر جزر الأرخبيل، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس.

وسجلت ليبيريا، أمس، حالة إصابة بالفيروس.

وأغلقت غانا المدارس والجامعات، وحظرت التجمعات العامة، بما في ذلك الصلوات في المساجد والكنائس، بعد أن سجلت ست حالات إصابة بالفيروس.

وسجلت الكاميرون حالتي إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة خمس حالات.

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