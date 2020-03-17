كندا تغلق الحدود وتدعو للبقاء في المنازل لوقف عدوى كورونا

أغلقت كندا حدودها أمام جميع الأجانب ما عدا المواطنين الأميركيين، اليوم الاثنين، للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وحث رئيس الوزراء جاستن ترودو، السكان على البقاء في منازلهم.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي أمام منزله حيث يخضع لحجر صحي، "سنمنع دخول من ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين إلى كندا".

ويخضع رئيس الوزراء لكندي لحجر صحي، منذ الأسبوع الماضي، بعد تشخيص إصابة زوجته بالفيروس إثر عودتها من سفر إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف ترودو أنه لن يُسمح لأي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالصعود على متن رحلة إلى كندا، وسيتعين على شركات الطيران استكمال التقييم الصحي الأساسي لكل راكب بناءً على إرشادات من وكالة الصحة العامة الكندية.

وتابع "أعلم أن هذه الأخبار ستثير القلق بين الكنديين المسافرين للخارج. أريد أن أؤكد لكم أن حكومتنا لن تترككم بدون دعم".

وأكد ترودو أيضا أنه اعتبارًا من 18 مارس الجاري، سيُسمح للرحلات الجوية الدولية بالهبوط فقط في المطارات الدولية في مونتريال وتورنتو وكالجاري وفانكوفر، من أجل تعزيز الفحص.

وقال "أعلم أن هذه الإجراءات بعيدة المدى. إنها ظروف استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية".

وأوضح ترودو أن ضوابط الحدود الجديدة لن تنطبق على التجارة من أجل إبقاء سلسلة التوريد في كندا مفتوحة.

وسجلت كندا 375 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.