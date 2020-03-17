الاحتلال يهدم 3 منازل في كفر قاسم

علاء مشهراوي (غزة)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ثلاثة منازل في قرية كفر قاسم، بحجة البناء دون تراخيص. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية المدينة وحاصرت 3 منازل قيد الإنشاء لعائلة فلسطينية، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة، فيما شرعت الجرافات بهدم المنازل.

وسادت أجواء من الغضب في صفوف سكان المدينة الذين أعربوا عن تذمرهم واستنكارهم لسياسة الهدم والتشريد، ووجهوا انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تتذرع بحالة الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي المقابل تستغل هذه الأوضاع للتصعيد ضد العرب عبر هدم منازلهم وتشريدهم.

وفي غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت إبعاد العديد من المقدسيين عن المسجد والبلدة القديمة لدورهم في توزيع نشرات توعوية للوقاية من فيروس «كورونا».

ووفقاً لدائرة الأوقاف، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد، ونظموا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحاً عن «الهيكل» المزعوم، فيما أدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المكان.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات أطلقها ناشطون مقدسيون من استغلال الاحتلال خطة الطوارئ الصحية المعلنة في المسجد الأقصى، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا في صفوف المصلين، وقرار دائرة الأوقاف الإسلامية بإغلاق المصليات المسقوفة لتنفيذ مخططات الاحتلال.

إلى ذلك، أبعدت شرطة الاحتلال أربعة مقدسيين عن الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوعين، لتوزيعهم نشرات عن فيروس كورونا.

كما اعتقلت الشرطة نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات، بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل الإفراج عنه دون شروط.

وأغلق الاحتلال، معظم أبواب المسجد بحجة «الوقاية من تفشي فيروس كورونا»، باستثناء 3 أبواب وهي: حطة، والمجلس، والسلسلة.

في السياق، قطع مستوطنون، أمس، عشرات أشجار الكرمة في منطقة «بيت اسكاريا» الواقعة وسط تجمع «غوش عصيون» الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي تمر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشجار وتخريبها، مؤكدة أهمية تشكيل فرق حراسة.