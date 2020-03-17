موسكو تتهم المعارضة السورية بخرق وقف إطلاق النار

عواصم (وكالات)

اتهمت موسكو فصائل المعارضة الناشطة في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وإعادة تسليحها وشن هجمات مضادة على القوات السورية، يأتي ذلك فيما أعلنت أنقرة عن تحييد 11 عنصراً من وحدات حماية الشعب الكردية أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق وجود القوات التركية شمال سوريا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس، «تحتشد في منطقة إدلب لخفض التصعيد تشكيلات مسلحة كبيرة تابعة لتنظيمات مختلفة، بينها هيئة تحرير الشام وحراس الدين، اللذان يواصلان استخدام المبادئ الإيديولوجية لتنظيم القاعدة، ومن الجدير بالذكر أن التنظيمين المذكورين أعلاه رفضا الاعتراف بالاتفاقات الروسية التركية الأخيرة حول إعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «صفوف المسلحين المتمركزين هناك تضم كثيرا من الدواعش، بينهم هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في حينه عبر ما يسمى بالممرات الآمنة من مناطق أخرى في سوريا». وأكدت الوزارة أن «عناصر التشكيلات المسلحة استفادوا من فترة الهدوء وعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم، بما في ذلك بفضل الدعم من الخارج، والآن يقومون بشن عمليات هجومية مضادة». وشددت الخارجية الروسية: «أياً كانت جنسية الأشخاص الذين سلكوا طريق العنف، من الضروري أن تتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، وهناك خياران ممكنان فقط، إما القضاء عليهم حال مقاومتهم المسلحة، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون». وأضافت: «ضمان تحقيق المحاسبة هو بالذات ما ترتكز عليه جهودنا الدبلوماسية في اتصالاتنا مع الزملاء الخارجيين».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 11 عنصرا من وحدات حماية الشعب الكردية أثناء محاولتهم التسلل إلى مناطق وجود القوات التركية شمال سوريا، حيث يعمل نظام وقف إطلاق النار. وقالت الوزارة، في بيان، أصدرته صباح أمس، «تم تحييد 11 مسلحاً من وحدات حماية الشعب بعمليات عسكرية بعد محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها».

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها إلى 30 كيلومترا داخل الحدود السورية، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية «نبع السلام» في 9 أكتوبر 2019، ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، وتمثل هيكلاً عسكرياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية».

قتيل و4 جرحى بانفجار دراجة مفخخة في الحسكة

ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس، أن شخصاً قتل، وأصيب 4 آخرون، بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، وذكرت صفحات محلية أن الدراجة التي انفجرت كانت مركونة في الشارع العام، مقابل مركز لقوات «الأسايش» الكردية، وأشارت إلى أن التفجير تم عن بعد عبر جهاز تحكم. وفي مدينة دوماً بريف دمشق، قتل طفل وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في إحدى المزارع الواقعة على أطراف المدينة.