السعودية: الفترة القادمة حرجة جداً في تحديد مسار «كورونا»

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي، أن المملكة اختارت أن تأخذ أقصى درجات الحذر، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين مبكراً، وتتابع الخطوات بتتابع القرارات، وأن الحالة الصحية حالياً مطمئنة، وكل الحالات التي تم اكتشافها في المملكة قادمة من الخارج أو من مخالطين لهم.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي، إن الفترة القادمة حرجة جداً في تحديد مسار وباء كورونا، مشيراً إلى أن استشعار الجميع المسؤولية يساهم في حسر انتشار المرض.

وأوضح أن عدد المصابين في المملكة 118 حالة، تعافى منهم 6 حالات، وإجمالي من تم عزلهم بإشراف الوزارة أكثر 8 آلاف، وفي المنافذ تم فحص أكثر من 700 ألف، موضحاً أن مركز الاتصال بوزارة الصحة 937 استقبل أكثر من 170 ألف اتصال حول كورونا.

وشدد على أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح وإطلاع الجميع على مستجدات الوضع محلياً وعالميا، منوهاً أن لدى المملكة مختبرات صحية على أعلى مستويات، وتضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية لفحص العينات.

ولفت الربيعة إلى أن المملكة تتمتع بخبرات متراكمة وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض خلال مواسم الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية ومتوافرة على مدار الساعة، مبينا جاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس، ونوه بتناغم وتكامل جهود كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس.

وأكد وزير الصحة السعودي وجود مراكز متخصصة تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع ومنها، المركز العالمي لطب الحشود، المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، وأن كافة المنشآت الصحية جاهزة للتعامل مع أي تطورات للفيروس.