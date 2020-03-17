مجموعة السبع تتعهد بمساعدة المتضررين من «كورونا»

تعهد قادة دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، اليوم الاثنين، باستخدام جميع الأدوات المتوافرة لديهم لحماية الاقتصاد ومساعدة العاملين المتضررين من وباء فيروس كورونا.

ومع تسبب الوباء في فرض المزيد من الدول إغلاقات، وفي توقف الاقتصاد العالمي، أكد الزعماء ضرورة رص الصفوف والتحرك بسرعة لمواجهة الأضرار.

وصرح القادة في بيان عقب اجتماع طارئ عبر الفيديو «لقد عزمنا على تنسيق الإجراءات وفعل كل ما يتطلبه الأمر واستخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي في اقتصادات مجموعة السبع والحماية من المخاطر».

وأضاف البيان أن الإجراءات تهدف إلى «تقديم الدعم الفوري، وبالقدر الضروري للعاملين والشركات والقطاعات الأكثر تضررا».

ووجه القادة وزراء المالية في بلدانهم إلى التشاور أسبوعياً لتطبيق إجراءات السياسة «وتطوير تحركات فعالة».

وأشاروا إلى تعرقل سلاسل الإمدادات بسبب توقف المواصلات، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالعائلات.

ودعا القادة المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي إلى تقديم المساعدة الإنسانية «بسرعة» إلى الدول التي تحتاجها.

وقالوا «نحن ملتزمون العمل معاً بعزم لتطبيق هذه الإجراءات للاستجابة لحالة الطوارئ العالمية هذه».

وقالوا إنهم «مصممون ليس فقط على استعادة مستوى النمو الذي كان متوقعاً قبل انتشار وباء كوفيد-19، ولكن كذلك بناء أسس نمو مستقبلي أقوى».

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