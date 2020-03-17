349 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا.. والوفيات تتجاوز ألفين

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات ال24 الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات مساء اليوم الاثنين.

وقضى 2158 شخصا بينهم 1420 في إقليم لومبارديا (شمال) الذي يضم مدينة ميلانو، ما يجعله الإقليم الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، بحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية.

ويساوي هذا الرقم ثلث عدد الوفيات المسجلة في العالم بسبب الفيروس، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" للأنباء بناء على أرقام رسمية.

ولا يبدو أن هناك تباطؤا في انتشار العدوى في إيطاليا مع تسجيل السلطات الصحية 3200 حالة إصابة إضافية.

وتشهد منطقة بيمونتي، حيث تقع مدينة تورينو، منذ يومين ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات والوفيات، بحيث تضاعفت الوفيات تقريباً خلال يومين لتبلغ 111 حالة، فيما بات عدد الإصابات الإجمالي 1516 حالة.

وذكر أنجيلو بوريلي رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس بلغ 27980.

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