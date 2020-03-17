دوريات أمنية تجوب شوارع آسفي للمراقبة..وجمعيات تُحسس المواطنين عبر مكبرات الصوت -فيديو

نظمت السلطات المحلية في مدينة آسفي، مؤازرة بعناصر الأمن، مساء اليوم الاثنين، دوريات لتنفيذ القرارات الاحترازية القاضية بإغلاق المحلات العمومية.

سيارات الأمن والسلطات المحلية جابت مختلف الشوارع والأزقة، للتأكد من التزام المواطنين بتنفيذ مضامين دورية وزارة الداخلية، التي دعت إلى إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والرياضية والحمامات في وجه العموم، حتى إشعار آخر، انطلاقا من مساء اليوم الاثنين، في إطار التدابير والإجراءات التي اعتمدها المغرب لمواجهة فيروس كورونا.

حملات الأمن والسلطات المحلية تزامنت مع حملات أخرى قادتها جمعيات محلية لتحسيس الموطنين بمخاطر عدم الالتزام بتدابير السلطات في مواجهة “الجائحة”. واستعملت مكبرات الصوت من قبل الجمعيات لتحسيس المواطنين بأهمية المكوث في منازلهم إلا في حالات الضرورة، لحماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشاره.

وكانت مختلف القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة التعليم قد اتخذتا قرارات استباقية لمنع انشار الوباء. يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغت، في حدود مساء اليوم الاثنين، 37 إصابة، بعد إعلان وزارة الصحة، قبل قليل، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة.