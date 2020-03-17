ترامب يلجأ إلى الجيش لمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصحيّة في الولايات المتحدة الإثنين، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 71، وبلغ عدد الإصابات 4138. ووفقًا للإحصاءات الأخيرة التي أجرتها، جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في عموم الولايات المتحدة ما زال يواصل ارتفاعه.

وذكر التقرير الذي شمل 49 ولاية من أصل 50، ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا حتى يوم الإثنين إلى 71، وعدد الإصابات إلى 4 آلاف و138.

وسجلت ولاية واشنطن التي رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أكبر عدد وفيات بلغ 42 شخصًا، بينما سجلت نيويورك أكبر عدد إصابات وصل إلى 954.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ لا ضرورة لإرجاء الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقرّرة الثلاثاء في أربع ولايات بسبب وباء كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أنه من جهة ثانية على إدارته أن "تدرس بجدية" إمكانية الاستعانة بالجيش لبناء مستشفيات مؤقتة.

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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أترك للولايات أن تقرّر بنفسها، إرجاء انتخابات هو أمر مهم، لكنني أعتقد أنّ لا ضرورة لذلك".

وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان حاكم ولاية أوهايو، الجمهوري مايك ديواين، أنّه يقترح تأجيل الانتخابات التمهيدية المقرّرة في ولايته الثلاثاء "حتى 2 حزيران/ يونيو 2020"، مشيرًا إلى أنّه سيتمّ لهذه الغاية "رفع دعوى قضائية لتأجيل" الانتخابات نظرًا إلى أنّ هذا الأمر ليس من ضمن صلاحياته. ومن المقرّر أن تجري الثلاثاء انتخابات تمهيدية في أربع ولايات هي أريزونا وفلوريدا وإيلينوي وأوهايو.

وردًّا على سؤال عن إمكان طلب مساعدة الجيش "لبناء منشآت مؤقتة للمرضى" قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "نحن ندرس هذا الأمر بجدية".