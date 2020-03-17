من هي المرأة التي تطوعت لإجراء أول تجربة للقاح لعلاج فيروس كورونا بأمريكا؟

تطوعت سيدة أمريكية تدعى جينيفر هالر والتي سيخلد التأريخ صورتها، وهي تأخذ اللقاح التجريبي الأول ضد فيروس كورونا المستجد في أمريكا.

عرضت فضائية الحدث، بدء تجربة لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا على متطوعين غير مرضى، الخبراء يقولون إنه قد يستغرق سنة حتى يبصر النور.

وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا تجرى الآن فى أمريكا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.