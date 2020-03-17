أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​"، النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "‏المصارف قررت الاقفال بناء لقرار ​مجلس الوزراء​ حتى قبل ان يجتمع ثم تنبهت وتراجعت وتريثت للدرس، وبعد الدرس استخدمت اتحاد الموظفين لتعود الى القرار نفسه، على ​الحكومة​ ان تجد الحل المنطقي العادل للموظفين والمواطنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: على الحكومة ان تجد الحل المنطقي العادل لموظفي المصارف والمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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