لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "موقفنا من حكم ​المحكمة العسكرية​ بإسقاط التهم عن العميل ​عامر الفاخوري​ لمرور الزمن، هو أن هذا الحكم غير نهائي بإنتظار أن يستأنفه مدعي عام التمييز أو مفوّض ​الحكومة​ لدى المحكمة العسكرية،فإن لم يستأنفا،فلكلّ حادث حديث". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: إذا لم يتم استئناف الحكم على العميل الفاخوري فلكلّ حادث حديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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