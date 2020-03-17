مسؤول في حركة "أنصار الله": كورونا صناعة أميركية

اعتبر رئيس اللجنة الثورية في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، أن "كورونا صناعة أميركية"، لافتاً إلى أن "من يقتل الشعب بالسلاح ‏لن يتورّع عن قتل الشعب ​اليمن​ي بأقل كلفة".

وحمّل الحوثي "​التحالف العربي​ مسؤولية أي تفشٍّ ل​فيروس كورونا​ في اليمن"، معتبراً أنه "يتعمد عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية لمواجهة الوباء". وشدد على أن "دول العدوان تتعمد عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية ولا طارئة في المناطق التي تحتلها، وكأن لا وباء يجتاح العالم يسمى ‎كورونا".

كما حمّل "العدوان الأميركي وحلفاءه مسؤولية أي حالة باليمن، لأنهم هم الذين يسيطرون على الأجواء والمنافذ البحرية والبرية، ومسؤولية عدم التأهيل واتخاذ الإجراءات". ودعا اليمنيين إلى "التبرع لبناء محاجر صحية في المنافذ الحدودية، دون انتظار ​منظمة الصحة العالمية​ التي اتهمها بعدم تقديم أي شيء حتى الآن لهذا الاحتياج رغم التواصل المستمر معهم".

ودعا اليمنيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، للبقاء في أماكانهم لتوفر العلاج.