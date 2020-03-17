الصحة المصرية: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في محافظة الدقهلية‬⁩ بدلتا مصر

أعلنت وزيرة ​الصحة​ المصرية هالة زايد، تطبيق الإجراءات الصحية على حوالي 300 أسرة في محافظة الدقهلية وفي القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مؤكدة ان "​الدولة​ تتخذ الإجراءات السلمية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المنتشر فى الكثير من الدول"، مشيرة إلى أن "الوزارة تجرى اختبارات للمخالطين لحصر الإصابة، كما أن منع التجمعات مهم للغاية لعدم نشر الفيروس".

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