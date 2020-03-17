وزير الداخلية الفرنسي يؤكد عزل الدولة بالكامل لمدة 15 يوماًَ

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كستانير، "عزل ​الدولة​ بالكامل لمدة 15 يومًا، لمواجهة أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبًا "الشعب الفرنسي بالبقاء في المنزل".

ولفت كستانير إلى أنه "سيتم نشر 100 ألف شرطي وعنصر أمن في كافة أنحاء البلاد، للحرص على احترام حالة العزل"، مشدداً على "فرض غرامة قدرها 38 يورو على كل من يخالف حالة العزل، وقد تصل الغرامة ل135 يورو".

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم الحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.