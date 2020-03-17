شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يطلق قافلة لتوزيع الملابس على متضررى السيول بـ"الزرايب" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب مستقبل وطن، فى محافظة القاهرة، بإرسال قافلة كبرى من الملابس والمستلزمات، لتوزيعها على أهالى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، بعد الأضرار التى لحقت بأهالي المدينة جراء السيول منذ أيام، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، وفى إطار توجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وبرعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة

وفى إطار استمرار أمانة القاهرة للقيام بدورها الاجتماعى بمد يد العون والمساعدة فى جميع الأوقات وبالإخص فى الأزمات والطوارئ، قام أعضاء أمانة الحزب بالقاهرة ومدينة 15 مايو، بالتوجه إلي منطقة الزرايب، لتوزيع الملابس والمستلزمات على أهالى المنطقة التى تضررت بشدة جراء الطقس السيئ الذى ضرب البلاد في الأيام الماضية وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة.

كما أكدت الأمانة، على أن الحزب يسعى دائما لخدمة المواطن، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية له في ظل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى، وجاء ذلك بحضور عدد من أعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، ومدينة 15 مايو.

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يذكر أن الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تقوم أيضاً بتنظيم العديد من القوافل الطبية والخدمية والتي تصب جميعها في إطار الالتزام بالدور المجتمعي وذلك بتقديم الدعم والمساعدات للأسر الاكثر احتياجاً ومحدودي الدخل في مجالات الصحة والمساعدات المعيشية خاصة في المناطق العشوائية والتي تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة.