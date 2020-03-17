شكرا لقرائتكم خبر عن صور..نائب يخضع لفحص "كورونا" بوزارة المالية ويشيد بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثني النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، علي التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة المالية في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، بإجراء فحص لدرجة الحرارة علي كافة المترددين على مقر الوزارة بالعباسية واصفا إياها بـ"الخطوة الجيدة"، مطالبا جميع الوزارات بأن تحذو حذوها.

وقال خليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إنه أثناء زيارته لمجمع وزارة المالية بالعباسية اليوم الاثنين خضع لقياس درجة الحرارة، مرفقا تعليقة بعدد من الصور التي توضح خضوعه لهذا الإجراء الاحترازي.

ودعا عضو مجلس النواب، بتعميم الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة المالية في كافة الوزارات والهيئات، مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة أن يرتدي من يقوم بالكشف "كمامة".



جدير بالذكر، أن المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عقد مؤتمر صحفي عصر اليوم الأثنين، أكد خلاله أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية: قائلا: "عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته.. وعليه اتخاذ إجراءات لحماية أفراد أسرته".

Advertisements

وناشد مدبولى، جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الاسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار هذا الفيروس.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل القرارات التي اتخذتها الحكومة هدفها وهمها الأوحد بتوجيه من الرئيس السيسي بأن مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم شيء هو أرواح وصحة المصريين".

وأضاف رئيس الحكومة: "مفيش حاجة اسمها خسائر مالية وأهم حاجة بالنسبة لنا هو أرواح وصحة المصريين ربنا يسلم مصر ويحفظها من كل سوء، مؤكدا في مؤتمر صحفى أن القرارات "مش سهلة وصعبة وفيه قطاعات هتتحمل خسائر كتيرة وخسائر الشركات الوطنية تتجاوز 2.25 مليار جنيه لكن احنا كدولة نتحمل هذه القرارات علشان نقى المواطنين اى مخاطر محتملة من انتشار الوباء".

حمل هذه القرارات علشان نقى المواطنين اى مخاطر محتملة من انتشار الوباء".