شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يدشن غرف عمليات للتصدى لارتفاع الأسعار وجشع التجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد، رئاسة صفوت لطفي، تحت إشراف عماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة، غرف عمليات في محافظات مصر بالتنسيق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، بهدف التصدي لارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وتهدف اللجنة إلى التصدي إلى من يحاول استغلال أزمة فيروس كورونا القاتل التي ضربت مصر والعالم مؤخرًا، برفع الأسعار أو الغش في جودة المنتجات والسلع، واحتكارها وتخزينها، حيث تستقبل غرف العمليات جميع شكاوى المواطنين، وحلها بالتنسيق مع الجهاز.

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وقال صفوت لطفي رئيس اللجنة النوعية للمواطنة، إن الوفد دائمًا وأبدًا تواجد مع المواطن في جميع الأزمات والمحن التي يمر بها، مؤكدًا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أصدر توجيهاته وتوصياته بالتواجد الدائم مع المواطن في الشارع المصري.

وأكد عماد إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن جميع غرف عمليات المواطنة في محافظات الجمهورية لديها القدرة و المهارة العالية للتعامل مع أية أزمات تمر بها الوطن والمواطن، مشيدًا بالدور الوطني والمجهود المبذول من جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، وسرعة استجابة الجهاز والتعاون مع المواطنين في التصدي لتلك المحاولات.

ووضعت اللجنة النوعية للمواطنة أرقامُا للتواصل مع غرف عملياتها على مستوى الجمهورية في حالة وجود شكوى.