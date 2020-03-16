بسبب كورونا.. CNOPS يتوقف عن استقبال المؤمنين بمقراته (تفاصيل)

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS اليوم الإثنين، التوقف عن اقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات بفضاءاته، ابتداءا من يوم غد الثلاثاء، 17 مارس إلى إشعار آخر، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي اعتمدتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال الصندوق في بلاغ له، إن القرار يهم توقيف خدمة استقبال طلبات التسجيل وتحيين الوضعية الإدارية للمؤمنين وإيداع أو سحب بطاقات التسجيل باستثناء الحالات المتعلقة بالإستشفاء، شريطة إثباث ذلك بشهادة للمؤسسة الإستشفائية المعنية.

كما يهم تقيف خدمة استقبال ملفات طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة وطلبات مواصلة الإستفادة من الخدمات بالنسبة للأبناء المعاقين.

بالإضافة إلى توقيف خدمة استقبال طلبات المواففقة على التعويض، حيث يشير البلاغ إلى أن بإمكان المؤمنين اقتناء الأدوية ووضع ملفاتهم مباشرة لدى التعاضية من أجل طلب التعويض، مضيفا أن “من لم يتطع فإن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي سيراعي الفترة الإستثنائية التي تمر بها بلادنا عند احتساب الآجال القانونية لوضع الملفات”.

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كما أعلن الصندوق عن توقيف خدمة استقبال ملفات طلبات الموافقة المسبقة التي لا تكتسي طابعا استعجاليا.

بالمقابل أعلن الصندوق عن مواصلة استقبال طلبات التحمل، مع إشارته إلى وجود خدمة Extranet التي يمكن عبرها توجيه الطلبات بطريقة إلكترونية.