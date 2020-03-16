القاهرة.. سفارة المملكة تضع أرقاما للتواصل مع المغاربة المقيمين والعالقين في مصر

أعلنت سفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية عن تعبئة مصالحها لإرشاد وتوجيه أفراد الجالية المغربية المقيمة والمغاربة الموجودين في مصر بشكل مؤقت، وذلك على إثر القرار الذي اتخذته المملكة المغربية في سياق الحد من الأثار الوخيمة لانتشار وباء كورونا، والمتمثل في تعليق الرحلات الجوية للمسافرين من وإلى المملكة.

وذكرت بيان للسفارة، اليوم الاثنين، أن القسم القنصلي “يظل رهن إشارة المواطنين المغاربة لتقديم الخدمات القنصلية وإصدار أية وثيقة إدارية تدخل ضمن اختصاصه”.

وتم في هذا الصدد وضع الرقمين الهاتفيين التاليين لطرح مختلف الأسئلة والحصول على الأجوبة المتاحة…0227359849 و 0227359677 .

وأضاف البيان أنه بإمكان المواطنين المغاربة أيضا التقدم لدى مصالح القسم القنصلي لتمديد صلاحية التأشيرة السياحية لحين إعادة فتح المجال الجوي المغربي.

وأوصى البيان المغاربة المقيمين بشكل مؤقت بالتواصل مع شركة الخطوط الجوية التي تؤمن رحلة عودتهم قصد إعادة برمجة الرحلة في ضوء القرار الذي سيتخذ لاستئناف الرحلات الجوية بين المغرب ومصر، والعمل على إحضار صور من جوازات سفرهم وتذاكرهم وعناوين إقامتهم بمصر وارقام هواتفهم.